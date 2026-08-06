HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|HCA-Anlage im Blick
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HCA von vor 3 Jahren verdient
Am 06.08.2023 wurden HCA-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 268,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die HCA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,372 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HCA-Anteile wären am 05.08.2026 152,46 USD wert, da der Schlussstand 409,64 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,46 Prozent.
Der HCA-Wert an der Börse wurde auf 86,74 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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