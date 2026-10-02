S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Healthpeak Properties-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Healthpeak Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Healthpeak Properties-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,18 USD. Bei einem Healthpeak Properties-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,138 Healthpeak Properties-Aktien. Die gehaltenen Healthpeak Properties-Anteile wären am 01.10.2026 1 013,56 USD wert, da der Schlussstand 19,44 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Healthpeak Properties einen Börsenwert von 13,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at