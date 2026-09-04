Healthpeak Properties Aktie
WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030
|Lohnende Healthpeak Properties-Investition?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Healthpeak Properties-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Healthpeak Properties-Aktie an diesem Tag bei 18,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,556 Healthpeak Properties-Aktien. Die gehaltenen Healthpeak Properties-Anteile wären am 03.09.2026 116,83 USD wert, da der Schlussstand 21,03 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,83 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Healthpeak Properties belief sich zuletzt auf 14,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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