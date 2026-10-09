Healthpeak Properties Aktie

Healthpeak Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

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Healthpeak Properties-Performance 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Healthpeak Properties-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Healthpeak Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Healthpeak Properties-Anteile an diesem Tag bei 17,54 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 570,125 Healthpeak Properties-Papiere. Die gehaltenen Healthpeak Properties-Papiere wären am 08.10.2026 10 558,72 USD wert, da der Schlussstand 18,52 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 558,72 USD entspricht einer Performance von +5,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Healthpeak Properties einen Börsenwert von 12,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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