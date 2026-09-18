Healthpeak Properties Aktie
WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030
|Rentable Healthpeak Properties-Investition?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Healthpeak Properties-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Healthpeak Properties-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 34,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Healthpeak Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 287,026 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 5 884,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,16 Prozent abgenommen.
Der Healthpeak Properties-Wert an der Börse wurde auf 14,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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