Healthpeak Properties Aktie

Healthpeak Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

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Rentable Healthpeak Properties-Investition? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Healthpeak Properties-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Healthpeak Properties-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Healthpeak Properties-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 34,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Healthpeak Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 287,026 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 5 884,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,16 Prozent abgenommen.

Der Healthpeak Properties-Wert an der Börse wurde auf 14,00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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