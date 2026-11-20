Am 20.11.2016 wurde die Healthpeak Properties-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Healthpeak Properties-Aktie 28,68 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 348,675 Healthpeak Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 19,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 691,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33,09 Prozent vermindert.

Der Healthpeak Properties-Wert an der Börse wurde auf 13,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at