Healthpeak Properties Aktie
WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030
|Langfristige Investition
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 20.11.2016 wurde die Healthpeak Properties-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Healthpeak Properties-Aktie 28,68 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 348,675 Healthpeak Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 19,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 691,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33,09 Prozent vermindert.
Der Healthpeak Properties-Wert an der Börse wurde auf 13,33 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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