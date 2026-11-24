Investoren, die vor Jahren in Hershey-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.11.2016 wurde die Hershey-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,16 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Hershey-Aktie investierten, hätten nun 102,923 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 760,40 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 23.11.2026 auf 172,56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,60 Prozent angewachsen.

Hershey wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at