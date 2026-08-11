Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
|Lukrative Hershey-Anlage?
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hershey-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Hershey-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Hershey-Aktie an diesem Tag bei 175,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hershey-Papier investiert hätte, hätte er nun 57,006 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (182,75 USD), wäre die Investition nun 10 417,85 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 417,85 USD, was einer positiven Performance von 4,18 Prozent entspricht.
Hershey markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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