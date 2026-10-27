S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hershey-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hershey-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Hershey-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Hershey-Aktie an diesem Tag bei 95,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,470 Hershey-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 761,39 USD, da sich der Wert eines Hershey-Papiers am 26.10.2026 auf 168,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,14 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Hershey belief sich zuletzt auf 33,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at