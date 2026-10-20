S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hershey von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Hershey-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 180,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hershey-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,555 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 167,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,68 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 7,32 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Hershey eine Börsenbewertung in Höhe von 34,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at