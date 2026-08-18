Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
|Rentable Hershey-Investition?
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hershey von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hershey-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 218,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,457 Hershey-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 181,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,24 Prozent.
Der Hershey-Wert an der Börse wurde auf 37,05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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