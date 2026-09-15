Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
|Rentable Hershey-Anlage?
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hershey von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hershey-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 212,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,709 Hershey-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 817,86 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 14.09.2026 auf 173,68 USD belief. Damit wäre die Investition um 18,21 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Hershey bezifferte sich zuletzt auf 34,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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