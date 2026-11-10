Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Hewlett Packard Enterprise-Investment
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hewlett Packard Enterprise-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Hewlett Packard Enterprise-Papier bei 23,88 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418,760 Hewlett Packard Enterprise-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 47,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 907,87 USD wert. Mit einer Performance von +99,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Hewlett Packard Enterprise betrug jüngst 59,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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