Hewlett Packard Enterprise Aktie

Hewlett Packard Enterprise ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hewlett Packard Enterprise-Investment 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hewlett Packard Enterprise-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Hewlett Packard Enterprise-Papier bei 23,88 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418,760 Hewlett Packard Enterprise-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 47,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 907,87 USD wert. Mit einer Performance von +99,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Hewlett Packard Enterprise betrug jüngst 59,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hewlett Packard Enterprise Co. 42,87 0,99% Hewlett Packard Enterprise Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen