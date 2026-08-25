S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hewlett Packard Enterprise-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,62 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investierten, hätten nun 6,017 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Hewlett Packard Enterprise-Papiers auf 52,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 315,46 USD wert. Mit einer Performance von +215,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich jüngst auf 70,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at