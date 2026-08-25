Hewlett Packard Enterprise Aktie

Hewlett Packard Enterprise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hewlett Packard Enterprise-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,62 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investierten, hätten nun 6,017 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Hewlett Packard Enterprise-Papiers auf 52,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 315,46 USD wert. Mit einer Performance von +215,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich jüngst auf 70,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hewlett Packard Enterprise Co. 48,57 2,77% Hewlett Packard Enterprise Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen