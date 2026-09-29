Hewlett Packard Enterprise Aktie

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WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

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Rentables Hewlett Packard Enterprise-Investment? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 709,723 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (62,63 USD), wäre das Investment nun 44 449,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 344,50 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Hewlett Packard Enterprise eine Börsenbewertung in Höhe von 83,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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