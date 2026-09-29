Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Rentables Hewlett Packard Enterprise-Investment?
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 709,723 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (62,63 USD), wäre das Investment nun 44 449,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 344,50 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Hewlett Packard Enterprise eine Börsenbewertung in Höhe von 83,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
16:03
|S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
15.09.26
|S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|53,90
|-1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.