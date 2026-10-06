Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Lukrativer Hewlett Packard Enterprise-Einstieg?
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Hewlett Packard Enterprise-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 13,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,543 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 515,62 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 515,62 USD, was einer positiven Performance von 415,62 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Hewlett Packard Enterprise eine Marktkapitalisierung von 90,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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