Hewlett Packard Enterprise Aktie

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WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

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Rentable Hewlett Packard Enterprise-Anlage? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Hewlett Packard Enterprise-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Hewlett Packard Enterprise-Papiers betrug an diesem Tag 12,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 800,129 Hewlett Packard Enterprise-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 41 606,69 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 04.09.2026 auf 52,00 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 316,07 Prozent.

Hewlett Packard Enterprise wurde am Markt mit 69,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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