Hewlett Packard Enterprise Aktie

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WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

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Profitables Hewlett Packard Enterprise-Investment? 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 15,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,189 Hewlett Packard Enterprise-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 405,48 USD, da sich der Wert einer Hewlett Packard Enterprise-Aktie am 31.08.2026 auf 52,24 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 240,55 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Hewlett Packard Enterprise zuletzt 69,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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