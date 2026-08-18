Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Frühe Anlage
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hewlett Packard Enterprise-Anteile bei 21,63 USD. Bei einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 462,321 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 634,30 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 17.08.2026 auf 57,61 USD belief. Mit einer Performance von +166,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Hewlett Packard Enterprise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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