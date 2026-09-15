Hewlett Packard Enterprise Aktie

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WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

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Lukratives Hewlett Packard Enterprise-Investment? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hewlett Packard Enterprise-Papier bei 24,84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,026 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 223,07 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 14.09.2026 auf 55,41 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,07 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich jüngst auf 82,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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