S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hilton Worldwide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hilton Worldwide-Aktien gewesen.

Am 26.08.2023 wurde die Hilton Worldwide-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Hilton Worldwide-Anteile letztlich bei 147,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,802 Hilton Worldwide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 2 239,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 329,31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,99 Prozent angezogen.

Hilton Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at