Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Lukratives Hilton Worldwide-Investment?
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Hilton Worldwide-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hilton Worldwide-Anteile bei 147,57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,678 Hilton Worldwide-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 243,47 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Papiers am 20.10.2026 auf 359,29 USD belief. Das entspricht einem Plus von 143,47 Prozent.
Am Markt war Hilton Worldwide jüngst 77,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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