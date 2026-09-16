Hilton Worldwide Holdings Aktie

Hilton Worldwide Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hilton Worldwide-Performance im Blick 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Hilton Worldwide-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 273,88 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,651 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (307,79 USD), wäre das Investment nun 1 123,81 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 123,81 USD entspricht einer Performance von +12,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 69,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hilton Worldwide Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Hilton Worldwide Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hilton Worldwide Holdings Inc 267,20 0,30% Hilton Worldwide Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen