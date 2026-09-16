Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Hilton Worldwide-Performance im Blick
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Hilton Worldwide-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 273,88 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,651 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (307,79 USD), wäre das Investment nun 1 123,81 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 123,81 USD entspricht einer Performance von +12,38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 69,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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