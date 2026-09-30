S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hilton Worldwide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hilton Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.09.2021 wurden Hilton Worldwide-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Hilton Worldwide-Papier bei 132,11 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 0,757 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 323,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 244,83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144,83 Prozent angezogen.

Hilton Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at