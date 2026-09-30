Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Langfristige Investition
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hilton Worldwide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.09.2021 wurden Hilton Worldwide-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Hilton Worldwide-Papier bei 132,11 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 0,757 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 323,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 244,83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144,83 Prozent angezogen.
Hilton Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hilton Worldwide Holdings Inc
Analysen zu Hilton Worldwide Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hilton Worldwide Holdings Inc
|283,90
|1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.