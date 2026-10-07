Hilton Worldwide Holdings Aktie

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WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033

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Hilton Worldwide-Investment im Blick 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hilton Worldwide-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Hilton Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.10.2016 wurden Hilton Worldwide-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,60 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Hilton Worldwide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,012 Hilton Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 6 133,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 322,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 513,34 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide bezifferte sich zuletzt auf 70,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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