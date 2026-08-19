S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hilton Worldwide von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Hilton Worldwide-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Hilton Worldwide-Papier an diesem Tag 271,73 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hilton Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 0,368 Hilton Worldwide-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,61 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Papiers am 18.08.2026 auf 327,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,61 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 73,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at