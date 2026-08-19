S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hormel Foods von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hormel Foods-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hormel Foods-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Hormel Foods-Papiers betrug an diesem Tag 28,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,520 Hormel Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,67 USD, da sich der Wert eines Hormel Foods-Anteils am 18.08.2026 auf 24,34 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 14,33 Prozent.

Hormel Foods war somit zuletzt am Markt 13,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at