S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Hormel Foods-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hormel Foods-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,702 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 19,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 530,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,92 Prozent verringert.

Hormel Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at