Vor Jahren Hormel Foods-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Hormel Foods-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hormel Foods-Anteile an diesem Tag 42,94 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 232,883 Hormel Foods-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 5 419,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,27 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 419,19 USD entspricht einer negativen Performance von 45,81 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hormel Foods einen Börsenwert von 12,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at