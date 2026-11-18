Am 18.11.2023 wurden Hormel Foods-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,52 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hat, hat nun 30,750 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 694,34 USD, da sich der Wert einer Hormel Foods-Aktie am 17.11.2026 auf 22,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30,57 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Hormel Foods belief sich zuletzt auf 12,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at