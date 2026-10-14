Hormel Foods Aktie

Hormel Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850875 / ISIN: US4404521001

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Rentables Hormel Foods-Investment? 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hormel Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Hormel Foods-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Hormel Foods-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hormel Foods-Anteile bei 23,92 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 418,060 Hormel Foods-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (19,21 USD), wäre die Investition nun 8 030,94 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,69 Prozent vermindert.

Insgesamt war Hormel Foods zuletzt 10,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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