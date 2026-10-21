Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
|Hochrechnung
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Hormel Foods-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Hormel Foods-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,183 Hormel Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,28 USD, da sich der Wert einer Hormel Foods-Aktie am 20.10.2026 auf 20,51 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 65,28 USD entspricht einer negativen Performance von 34,72 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hormel Foods bezifferte sich zuletzt auf 11,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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