S&P 500-Papier Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Hormel Foods-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 28.10.2021 wurden Hormel Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Hormel Foods-Aktie bei 42,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,332 Hormel Foods-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 486,93 USD, da sich der Wert eines Hormel Foods-Papiers am 27.10.2026 auf 20,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 51,31 Prozent vermindert.

Hormel Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at