Host Hotels & Resorts Aktie

Host Hotels & Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

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Lohnendes Host Hotels Resorts-Investment? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Host Hotels Resorts-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Host Hotels Resorts-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Host Hotels Resorts-Papier bei 16,72 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Host Hotels Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,809 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 1 446,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,68 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Host Hotels Resorts belief sich zuletzt auf 16,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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