Host Hotels & Resorts Aktie

Host Hotels & Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Host Hotels Resorts-Einstieg? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Host Hotels Resorts-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Host Hotels Resorts-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Host Hotels Resorts-Anteile betrug an diesem Tag 17,39 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Host Hotels Resorts-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,504 Host Hotels Resorts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers auf 22,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 267,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,80 Prozent gesteigert.

Host Hotels Resorts war somit zuletzt am Markt 15,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Host Hotels & Resorts Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Host Hotels & Resorts Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Host Hotels & Resorts Inc. 18,94 0,70% Host Hotels & Resorts Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen