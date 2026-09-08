S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Host Hotels Resorts-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Host Hotels Resorts-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Host Hotels Resorts-Anteile betrug an diesem Tag 17,39 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Host Hotels Resorts-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,504 Host Hotels Resorts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Host Hotels Resorts-Papiers auf 22,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 267,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,80 Prozent gesteigert.

Host Hotels Resorts war somit zuletzt am Markt 15,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at