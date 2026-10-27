Host Hotels & Resorts Aktie

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WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

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Rentabler Host Hotels Resorts-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Host Hotels Resorts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Host Hotels Resorts-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Host Hotels Resorts-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 671,592 Host Hotels Resorts-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 25,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 830,09 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 68,30 Prozent gleich.

Host Hotels Resorts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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