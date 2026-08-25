Host Hotels & Resorts Aktie
WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049
|Lohnendes Host Hotels Resorts-Investment?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Host Hotels Resorts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,17 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Host Hotels Resorts-Aktie investierten, hätten nun 618,429 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 341,37 USD, da sich der Wert eines Host Hotels Resorts-Anteils am 24.08.2026 auf 23,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,41 Prozent.
Der Marktwert von Host Hotels Resorts betrug jüngst 15,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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