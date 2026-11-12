Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Hochrechnung
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Howmet Aerospace-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howmet Aerospace-Anteile 49,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Howmet Aerospace-Papier investiert hätte, befänden sich nun 201,816 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (224,00 USD), wäre das Investment nun 45 206,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 352,07 Prozent erhöht.
Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 87,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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