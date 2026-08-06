Howmet Aerospace Aktie

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WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082

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Lukrativer Howmet Aerospace-Einstieg? 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howmet Aerospace-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Howmet Aerospace-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.08.2016 wurde die Howmet Aerospace-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23,10 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,329 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 1 261,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 161,44 Prozent vermehrt.

Alle Howmet Aerospace-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 115,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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