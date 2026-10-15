Howmet Aerospace Aktie

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WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082

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Frühes Investment 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Howmet Aerospace-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Howmet Aerospace-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 44,37 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 22,538 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Howmet Aerospace-Anteile wären am 14.10.2026 4 902,86 USD wert, da der Schlussstand 217,54 USD betrug. Damit wäre die Investition 390,29 Prozent mehr wert.

Howmet Aerospace markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 86,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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