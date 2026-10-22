S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Howmet Aerospace-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,46 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Howmet Aerospace-Aktie investiert, befänden sich nun 328,299 Howmet Aerospace-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68 335,52 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 21.10.2026 auf 208,15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 583,36 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Howmet Aerospace belief sich zuletzt auf 84,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at