Howmet Aerospace Aktie

Howmet Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Howmet Aerospace-Anlage? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Howmet Aerospace-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,46 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Howmet Aerospace-Aktie investiert, befänden sich nun 328,299 Howmet Aerospace-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68 335,52 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 21.10.2026 auf 208,15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 583,36 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Howmet Aerospace belief sich zuletzt auf 84,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Howmet Aerospace

mehr Nachrichten

Analysen zu Howmet Aerospace

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Howmet Aerospace 165,80 -3,72% Howmet Aerospace

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen