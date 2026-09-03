S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howmet Aerospace-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Howmet Aerospace-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Howmet Aerospace-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,29 USD. Bei einem Howmet Aerospace-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,867 Howmet Aerospace-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 252,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 349,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1 034,95 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Howmet Aerospace eine Börsenbewertung in Höhe von 101,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at