Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Profitabler Howmet Aerospace-Einstieg?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howmet Aerospace-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Howmet Aerospace-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,29 USD. Bei einem Howmet Aerospace-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,867 Howmet Aerospace-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 252,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 349,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1 034,95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Howmet Aerospace eine Börsenbewertung in Höhe von 101,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Howmet Aerospace
|
03.09.26
|S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howmet Aerospace-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.08.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
31.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Howmet Aerospace
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Howmet Aerospace
|223,50
|2,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.