HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Profitabler HP-Einstieg?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die HP-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der HP-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,28 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die HP-Aktie investierten, hätten nun 7,003 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 31,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 119,19 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für HP eine Börsenbewertung in Höhe von 26,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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