HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Hochrechnung
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die HP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des HP-Papiers betrug an diesem Tag 28,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 354,108 HP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 12 273,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,73 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von HP belief sich zuletzt auf 29,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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