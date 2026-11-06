HP Aktie

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WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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Rentable HP-Anlage? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HP-Aktien gewesen.

Am 06.11.2016 wurden HP-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,798 HP-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 29,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200,14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 100,14 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von HP belief sich zuletzt auf 26,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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