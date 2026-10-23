HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Performance unter der Lupe
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem HP-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,88 USD wert. Bei einem HP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,640 HP-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 304,48 USD, da sich der Wert einer HP-Aktie am 22.10.2026 auf 33,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,45 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von HP belief sich zuletzt auf 28,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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