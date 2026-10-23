HP Aktie

HP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in HP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem HP-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,88 USD wert. Bei einem HP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,640 HP-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 304,48 USD, da sich der Wert einer HP-Aktie am 22.10.2026 auf 33,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,45 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von HP belief sich zuletzt auf 28,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)

mehr Nachrichten

Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HP Inc (ex Hewlett-Packard) 29,84 -0,93% HP Inc (ex Hewlett-Packard)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen