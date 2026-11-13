S&P 500-Papier Humana-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Humana von vor 5 Jahren rentiert?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Humana-Aktien gewesen.

Am 13.11.2021 wurde die Humana-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Humana-Aktie 445,42 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Humana-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,225 Humana-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,61 USD, da sich der Wert einer Humana-Aktie am 12.11.2026 auf 443,68 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,39 Prozent vermindert.

Humana wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at