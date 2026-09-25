Humana Aktie

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WKN: 856584 / ISIN: US4448591028

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Profitable Humana-Investition? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Humana von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Humana-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Humana-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Humana-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 175,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,964 Humana-Papiere. Die gehaltenen Humana-Papiere wären am 24.09.2026 21 664,48 USD wert, da der Schlussstand 380,32 USD betrug. Damit wäre die Investition 116,64 Prozent mehr wert.

Humana markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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