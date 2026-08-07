Humana Aktie

Humana für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856584 / ISIN: US4448591028

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Investmentbeispiel 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Humana-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Humana-Aktie gebracht.

Am 07.08.2025 wurden Humana-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 256,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,904 Humana-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 433,75 USD, da sich der Wert eines Humana-Papiers am 06.08.2026 auf 367,24 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 43,37 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Humana belief sich jüngst auf 43,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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