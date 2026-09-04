S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Humana von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Humana-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Humana-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 312,00 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Humana-Aktie investiert, befänden sich nun 32,051 Humana-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 406,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 029,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,29 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Humana eine Börsenbewertung in Höhe von 48,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at